FIFA plaan korraldada MMi iga kahe aasta tagant teeb UEFA presidendi murelikuks

FOTO: Domenic Aquilina via www.imago-images.de/SCANPIX

Aleksander Ceferin. FOTO: Domenic Aquilina via www.imago-images.de/SCANPIX

FIFA on asunud uurima, kas neil oleks võimalik korraldada jalgpalli MMi senise nelja aasta tagant iga kahe aasta järel, kuid see on tekitanud UEFA presidendis Aleksander Ceferinis suurt muret.