Ootamatu pööre: Saaremaa Võrkpalliklubi maksis eurosarja tagatisraha ning soovib tegevust jätkata

Eesti Võrkpalli Liidu president Hanno Pevkur ütles, et deposiiti kantud 20 000 eurot on võimalik trahviraha rahvusvaheliselt alaliidult, kui Saaremaa Challenge sarjas osalemisest loobub. «Tean, et klubi president toimetab ja selles teadmises me elame, kas ka midagi juhtub on raske hinnata,» lausus ta väljaandele Saaremaa Spordisõber.