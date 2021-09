Teemantliiga korraldajad rikkusid Duplantise maailmarekordi ürituse, ekspert: arvasin, et olen kõike näinud, kuid see ületas kõike

Duplantis on tänavu konkurentidest selgelt paremas hoos ning mitmel võistlusel on ta juba võidu kindlustamise järel lasknud latile paigutada kõrgus 6.19, mis tähistaks maailmarekordi parandamist. Nõnda läks ka Brüsselis, kuid korraldajad viivitasid sellega enam kui pool tundi.

Kergejõustiku ekspert Lennart Julin kommenteeris korraldajate prohmakat ka kohalikule meediale. «Kahjuks polnud Brüsselis mõeldud sellele, et maailmarekordit üldse rünnatakse. Seal polnudki võimalik säärast kõrgust asetada, kuna lati jaoks polnud vajalikke auke olemas. Duplantis on igal võistlusel seda kõrgust proovinud ja seetõttu võib ainult imestada, et nõnda läks,» sõnas ekspert.