Noor Eesti sidemängija kergitas saladuseloori: EMi avamängu rikkus tervisemure, mitte pinged

«Mul on sellega palju probleeme olnud. Nooremana rohkem. Nüüd kasutan sensorit, see näitab mulle kõik ära. Varem võtsin näpu otsast verd. Tartus mängides oli olukord kohati kooma minemise ääre peal. Nüüd läheb järjest paremaks. Saan rutiinidest ja rütmidest aru ja oskan reageerida,» selgitas Viiber, kelle sõnutsi ei suutnud keha kolmapäeval uue olukorraga ilmselt lihtsalt harjuda.

«Ma pole kunagi nii suure rahva ees mänginud. Midagi oli jälle teistmoodi. Mõtled küll, et ei pabista, aga alateadvuses tekib kehal ikka stress. Kui veresuhkur on kõrge, siis tunnen, et pea on paks, huuled kuivavad, on joogijanu. Kui on madal, siis tahaks lihtsalt maha istuda, midagi süüa. Tekib külm higi, nõrkus.»