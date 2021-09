Vigastatud Soomer läheb Prantsusmaale punktilisa teenima

Sestap võtab Hannes Prantsusmaa osavõistlust kui nõudlikku testi. «Keskendun enda ja ratta testimisele ning isegi kui meil ei õnnestu punkte juurde teenida, tuleme tagasi targemana ja hõlpsamalt juhitava tsikliga,» jätkas Hannes. «Need on olnud harivad päevad ehk sain alles nüüd aru, kui palju peab jalgades jõudu olema, et kiiresti sõita ja kui keeruline on sarnast kiirust näidata, kui sul see võimalus puudub. Aga me ei tulnud siia virisema ja minu piraadi-jalg on päev-päevalt tugevam. Vaatame, mis võistlussõitudes saab.»