Peatreener Enard tänas fänne: teie panus võitu oli väga suur

«Imeline,» oli ta lühike, ent konkreetne vastus traditsioonilisele mis-tunne-on küsimusele.

«Esimeses setis olime me samuti lähedal (Eesti kaotas 25:27 - K.J.), kuid tundsin, et see võis olla tingitud emotsionaalsest pingest. Kuna seis oli aga tasavägine, siis otsustasin koosseisu samaks jätta. Olgugi, et juba siis oli mul Olku-Renee (Oliver Venno ja Renee Teppani) vahetuis mõtteis,» jätkas juhendaja.

«Teine geim näitas (Eesti kaotas 22:25 - K.J.), et meil tuleb midagi muuta, kuna meil polnud piisavalt jõudu. Seega vahetasime ja see väga hästi. Olku oli hoos (on fire - inglise keeles). Ta tegi hullu serviseeria ning isegi number nelja pealt andis meile juurde.

Renee tõi jällegi platsile oma energia ja võitlejahinge. Ta andis endast kõik. Lihtsalt, kui Olku mängib hästi, siis on raske teda kasutada. See (Venno nurka liigutamine - K.J.) ongi praktiliselt ainus võimalus. Ma tean, et Olku saab vastuvõtul hakkama, kui serv pole ülitugev. Kristo Kollo ja Silver Maar suutsid teda ka katta. Vastased küll üritasid survestada Kollot, kuid see ei õnnestunud. Seega õnnelik lõpp meile,» selgitas Enard määravaks saanud vangerdust ja selle tagamaid.

Mis aga peatreeneri jaoks veelgi olulisem, hoolealused näitasid enda võitlejahinge. «Olin juba Belgias toimunud [Kuldliiga] finaalturniiril rahul, kui meil õnnestus pärast Türgi kaotust [Belgiat] võita. Aga tõsi ta on, et meie põhifookus on ikkagi EMil. Pärast avamängu kaotust Läti vastu oli raske reageerida, kuid mehed said sellega hakkama,» jätkas Enard ning tegi seejärel suure kummarduse ka Saku suurhalli kogunenud 3400 pealtvaataja ees.

«Aitäh ka fännidele, nende panus tänasesse võitu oli väga suur. Olin enne Eestisse tulekut teie fännidest kuulnud ja täna ka nägin seda. Ütlesin [pärast kohtumist] riietusruumis kuttidele, et nüüd tuleb meil lihtsalt võidelda. Võtta punkte ka Saksamaa vastu ning ollagi ambitsioonikas. Jah, Saksamaa ja Prantsusmaa on meist tugevamad ning Horvaatiatki ei tohi alahinnata, kuid nüüd tuleb meil iga mäng võidelda,» lausus Enard ning lisas muige saatel, et tänast võitu minnaksegi hotelli tähistama Saksamaa kohtumiste videotega.

Ühtlasi kinnitas juhendaja, et täna kohati hullumeelset koormust talunud Oliver Venno – 40 tõstet, 23 servi ning pärast nurgaründajaks nihutamist ka kogu kaitsetöö – on homme jälle rivis.

«Ta ei vaja vaba päeva, ta on kui noormängija,» lausus ta muigega, ent seejärel lisas. «Meil on vaja Saksamaa vastu punkte, seega ma ei saa anda talle lihtsalt vaba päeva. Mõistagi ma jälgin olukorda ning see, kas ma alustan temaga, Reneega või hoopis mõlemaga, selgub jooksvalt. Ent tänane võit annab meile kõigile lisamotivatsiooni.»

Lõpetuseks ka vähe nukramal teemal. Mis seis on täna vigastuste tõttu pealtvaatajateks kehastunud Robert Tähe ja Märt Tammearuga? «Olukord on halb,» alustas Enardi ohke saatel vastamist.

«Karli [Alliku] jaoks on turniir lõppenud, kuid Robi ja Märt... minu mõtetes on nad samuti juba audis. Robil on uus probleem: kui alguses oli häda põlvega, siis kubemelihasega ning hooaja jooksul kõhulihasega, siis nüüd on probleemiks puus. Ta on ikkagi paar nädalat väljas. Olukord pole lootusetu, kuid turniiri silmas pidades on ikkagi asjad ühelpool,» jätkas peatreener.