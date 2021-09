Ootamatult Eesti EM-koondisesse kutsutud nurgamees: olen teistest umbes kaks nädalat maas

Sündmused hakkasid hargnema kolmapäeva õhtul, mil mängus Läti vastu vigastas tõsiselt põlve nurgaründaja Karli Allik. Järgmiseks hommikuks oli selge, et tema turniir on läbi. Reageeriti kiirelt, medical joker'i reegli alusel liideti võistkonnaga Kaibald.

«Sain üleeile õhtul kõne ja järgmisel päeval hakkasin kohe siia sõitma. Olin kursis, mis olukord koondises on. Mul oli väga hea meel, et kutsuti. Sellise rahva ees mängida on igal juhul tore,» ütles Kaibald.