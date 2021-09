Nurmagomedov: Ronaldo on palju lahedam kui Messi

«Ronaldo või Messi? Minu arust on Cristiano palju lahedam. Ka Messi mängib väga hästi, ta on üks aegade parimatest. Kui mängulises mõttes on nad võrdsed, siis Cristiano karisma on palju võimsam,» lausus profikarjääri jooksul vaid võite kogunud Nurmagomedov. Siinkohal tasub muidugi lisada, et Ronaldo ja Nurmagomedov on omavahel sõbrad.

Lisaks tõstis vabavõitleja esile, kui fenomenaalne see on, et nii Messi kui ka Ronaldo on maailma tipus püsinud sedavõrd kaua. «Nii fenomenaalset asja pole jalgpallis kunagi nähtud. Messi alustas karjääri 2006 ja võitis esimese Meistrite liiga 2009. aastal. Ronaldo oli juba 17-aastaselt maailma tipus. Ta lõi väravaid 2004. aasta EMil ja lõi neid ka 2021. aastal. Minu isiklik arvamus on, et Cristiano on palju lahedam,» lausus ta.