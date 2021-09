Salah on valmis Liverpoolis jätkama, kuid nõuab hiigelpalka

Salahi praegune leping Liverpooliga lõppeb 2023. aastal. Praegu teenib Salah nädalas 200 000 naela ehk 233 000 eurot. Tema soov on aga teenida 580 000 eurot. Hetkel on Liverpoolis kõige kõrgema palgaga mängija Vigil Van Dijk, kes teenib 256 000 eurot nädalas. Salahi nõutav töötasu ei mahu aga Liverpooli palgapoliitika piiridesse ning võib saada uue lepingu allkirjastamisel takistuseks.

«Läbirääkimised käivad ning kui need lõppfaasi jõuavad, anname sellest teile teada. Seni on aga oluline, et osapooled omavahel koostööd teevad,» lausus Liverpooli peatreener Jürgen Klopp.