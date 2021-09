Vanameister Rikberg nautis avanenud võimalust: oi, kui lahe see oli!

«Oi, kui lahe see oli! Ootasin seda väga. Eile ta (peatreener Cedrid Enard - J.J) ähvardas, et tule kaitsesse mängima,» viskas kogenud Rikberg küll nalja, kuid oli südames kindlasti rahul, et neljandat EMi järjest mängu kirja sai.

«Kõik saavad aru, et Silver ongi praegu Eesti koondises esimene libero. Ta pole treeneri usaldust petnud. Minu ülesanne ongi toetada, rahvast ja meeskonda käima tõmmata. Mul pole vahet. Ütlesin juba enne koondisesse tulekut, et olen rahul iga ülesandega.»

Vaatamata keerulisele turniirile püsib kogenud libero tuju üleval. «See on pidupäev! Korraldame ise EMi. Kohal on sellised vastased. Puhas nauding!»

Tänase kaotuse osas jäi üle vaid nentida, et vastase klass oli kõrgem. «Eristab tähtsate punktide mängimine. Olime igas geimis mingi hetkeni päris heas seisus, isegi juhtisime. Võib-olla tekkis ka pealtvaatajatel tunne, et on variant olemas. Aga kui vaja grammikene juurde panna, siis Saksamaal on kogemust ja kõike muud rohkem,» märkis Rikberg.