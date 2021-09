Peatreener Enard: Venno-Teppan kombinatsioon on meie praeguses olukorras parim võimalik lahendus

«Oluline on olla enda suhtes aus. Me suutsime kõigides geimides nii 15:15 seisuni kaasas püsida, kuid paraku on neil mängijad, kes suudavad lihtsalt serviga geimi pöörde tuua,» alustas juhendaja.

«Nende tase nii servil kui ka vastuvõtul on meist parem, ilma igasuguse kahtluseta. Me olime täna servijoone taga okeid, kuid nad võtsid need pallid ikkagi vastu. Ning kui geimi lõpuosas oli vaja palle maha lüüa, siis kehvade puudete ja otsuste tõttu me seda teha ei suutnud.

Selliste meeskondade vastu peame tegutsema ideaalselt, kuid täna tuli liiga palju forsseerida. Isegi ideaalse tõste korral pole nende vastu lihtne palle maha lüüa, kuna nende blokk-kaitse on lihtsalt nii hea, aga raskete pallidega... kui sa tahad nendega samm-sammult käia, siis tuleb mängida lihtsalt paremini,» jätkas Enard.

Sealjuures alustas Eesti tõesti hästi, tehes avageimis vaid ühe omavea. 19:25 geimikaotusest see aga ei päästnud. «Tasemevahe on lihtsalt ilmne. Üks asi on kogemust, aga sakslased on ka füüsiliselt väga võimsad. Paljud neist mängivad Bundesligas, seega tean neid. Neil ongi väga suur potentsiaal, kuid endasse tuleb siiski uskuda ning kui uks on irvakil, siis kuidagi varvas sealt vahelt sisse suruda. Aga täna oli näha, et kui sakslased otsustasid juurde panna, siis nad jõuga seda ka tegid,» jätkas lisaks Eesti koondisele veel ka Berliini klubi juhendav Enard.

Algkoosseisus otsustas peatreener väljakule saata Venno-Teppan kaheraudse, mis eile Slovakkia vastu kastanid tulest välja tõi, kuid täna jäi sellest lihtsalt väheks. Siiski ei saa Enardi süüdistada kramplikult millestki kinni hoidmises, sest täna käisid väljakul kõik terved mehed ning teiste seas sai oma võimaluse ka vanameistrist vahetuslibero Rait Rikberg. Ehk kas Enard proovis kõike, mis võimalik?

«Kui vaja, siis võin spetsiaalselt midagi veel välja nuputada, aga ma tõesti proovisin täna palju,» kostis prantslane. «Ma usun, et meie olukorras ja nende mängijatega on Olku-Renee kombinatsioon kõige stabiilsem. Albertil (nurgaründaja Albert Hurt - K.J.) oli täna raske, nagu ka meie sidemängijatel.

Rääkisin sellest mängu ajal ka [pingil istuva abitreeneri] Kert Toobaliga: meie sided kaotavad vahepeal mängutaju ära ja hakkavad nii-öelda hulle valikuid tegema, selle asemel, et uskuda lihtsalt Olkusse ja Reneesse ning mängida lihtsalt. Aga nad ongi noored ja see on kõik üks osa arendust. Tulevikku silmas pidades on see kõik mõistagi positiivne, kuid selle turniiri kontekstis... meil jääb lihtsalt vajaka,» jätkas Enard, kes kavatseb homme meestele põhimõtteliselt puhkepäeva anda.

«Võib-olla teeme pallitrenni neile, kes täna nii palju ei mänginud ja korrigeerime pisiasju, kuid märksõnad on ikkagi värskus ja taastumine,» sõnas ta. Ent millise plaaniga tuleb teisipäeval Horvaatia vastu minna?