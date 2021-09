Eesti ja Horvaatia duell võib mängijate peades laheneda juba enne avavilet

Pärast 0:3 kaotust Saksamaale vestles Postimees antud teemal kahe Eesti koondise mängija ning peatreeneri Cedric Enardiga. Millised olid nende mõtted?

«Kõigepealt puhkame ja tuulutame pead. Seda on ka vaja teha. Kõigil on rutiinist pea paks,» ütles Renee Teppan, et esialgu peaks mõtted võrkpalli juures eemale viia.

Mida teha tuleks? «Teha, mida iganes, minna, kuhu iganes. Mine jaluta raekoja platsis ja tee midagi muud kui vegeteeri hotelli voodis,» soovitas diagonaalründaja.

Kogenud Rait Rikberg tõdes, et sellises olukorras eralduvadki terad sõkaldest. «Midagi pole teha, tippspordi tegemine ongi puhas rutiini talumine. Trenn on rutiin. Uni on rutiin. Kõik on rutiin! Kes suudab seda paremini taluda, see ongi parem,» märkis ta.

Rait Rikberg (keskel valges). FOTO: CEV

39-aastane libero rõhutab, et kõike tuleb võtta mõistuse piires. «Individuaalspordis vastutad ainult enda eest. Pragu pole mõeldav, et me läheme võistkonnaga koos näiteks baari. See pole tippsport,» selgitas Rikberg.

«Meie ikka proovime olla professionaalsed. Ja oleme ka. Panen käe südamele ja ütlen, et pole sellist asja, et keegi salaja kuhugi läheks. Oleme südamega asja juures. See on meie jaoks ka suur asi, mitte mingi suvaline turniir.»

Muide, Rikberg rõhutas, et kodusel turniiril on hotellielu identselt nüristav välismaaga.

Pealik Enard ei sunni hoolealuseid millekski, ent annab soovitusi. «Meil on ainult üks vaba päev. Olen rääkinud, mida võiks hotellis teha. Mängijad ei pea istuma niisama telefonis, vaid võiks suhelda ja omavahel näiteks kaarte mängida. Mõtted tuleb võrkpalli juurest eemale viia,» pakkus prantslasest juhendaja.

Peatreener Cedric Enard. FOTO: Sander Ilvest

«Võib ka teisi mänge vaadata, aga tehke seda koos. Väljakul tuleb meeskonna eest väljas olla. Olen näinud hoolealuseid näiteks Katani mängimas. Mulle meeldib see. Kui meil pole videovaatamist ega trenni, siis nautigem ühist aega ja ammutagem sealt energiat.»