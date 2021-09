EMist abitreenerina osa saav Toobal: püüan abiks olla nii kuis saan

Toobal on üks kahest tegevmängijast, kes on osalenud viiel varasemal EM-finaalturniiril, teine on Ardo Kreek, kes edutati pärast sidemängija eemalejäämist kaptenirolli.

Kui selgus, et kogenud sidemängija põlv vajab kirurgilist sekkumist ja ta ei saa mängida, soovis peatreener Cédric Énard teda siiski kaasata ja nii kutsuti kogenud mängumees appi treeneripingile.

«Kerdi rolli meie meeskonnale on raske üle hinnata, seega, kui selgus, et ta ei saa mängida, tahtsin teda muul moel tiimi juurde tuua. Tema kohaolek iseenesest on juba suureks plussiks,» vahendab alaliidu pressiteenistus peatreeneri lauseid.

«Treenerid pöördusid minu poole sellise küsimusega ja muidugi olin nõus ja valmis neid aitama. Püüan abiks olla nii, kuidas saan ja hetkel on olukord selline. Muidugi olin löödud, kui selgus, et ma kodusel turniiril mängida ei saa, aga selline on sport. Eks ma esmalt püüan aidata meie sidemängijaid, kui nad peaksid minu abi soovima,» sõnas Toobal, kes on Eesti koondise eest väljakul käinud 308 korda. Võrdluseks – Eesti koondis on üldse pidanud 406 ametlikku mängu.