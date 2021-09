Eesti võrkpallikoondise unustatud kaheraudne paugub taas!

Milline see hetkeseis siis on? Lühidalt: peatreener Cédric Énardil on kasutada haavatud koosseis. Kõige valusamalt käriseb nurgaründajate koha pealt, mis õnnetuseks on ka üks olulisemaid positsioone, kandes suurt koormat nii kaitses kui ka rünnakul.