Jalgpallurid kisti riigipöörde keskmesse: laske pole veel kuulnud, kuid olukord on kaugel meeldivast

Kohtumine pidanuks toimuma Guinea pealinnas Conarkys, kuid päev enne selle toimumist sooritasid kohalikud eriväelased rünnaku presidendipaleele. Kuigi riigi kaitseminister üritas esialgu väita, et neil õnnestus riigipöördekatse tõrjuda, tulid mässulised paari tunni pärast lagedale avaldusega, et neil õnnestus kinni püüda ka president Alpha Conde.

Praeguseks on eriväelased laiali saatnud kogu senise valitsuse ning sulgenud nii riigi maismaa- kui ka õhupiirid. Guineas viibinud Maroko jalgpalluritel õnnestus siiski pühapäeva õhtul riigist lahkuda, küll on jätkuvalt segane kohtunike täpne saatus.

Guinea koondise väravavaht Aly Keita, kes igapäevaselt kannab Rootsi kõrgliigaklubi Östersundi särki, sõnas väljaandele Aftonbladet, et nende rahvusmeeskonnaga on kõik hästi.

«Oleme turvalises kohas, kuid mõistagi eelistaksime ka meie siit lahkuda,» sõnas 34-aastane puurivaht. «Nad on võtnud presidendi pantvangi, seega on olukord pehmelt öeldes muret tekitav. Me oleme sündmuste keerisest veidi eemal, seega laske me kuulnud pole, kuid mõistagi oleme sotsiaalmeediast kõike jälginud. Olukord on kaugel meeldivast ja loodame, et selgus tuleb peagi majja.»