Eesti krossimehed noppisid Soome meistrivõistlustelt kuldmedaleid

MX1 klassis oli viimasel etapil stardis kolm eestlast. Nendeks olid Indrek Mägi, Harri Kullas ja Karel Kutsar. Avasõidus asus stardi järel liidriks Kullas, kes teistel kohe eest ära sõitis ning lõpuks ülekaaluka võidu noppis. Ilusa sõidu tegi ka Kutsar, kes tõusis avaringi neljandalt positsioonilt kiiresti teiseks ning sellel positsioonil ka lõpetas. Kolmandana ületas finišijoone Juuso Matikainen, kellele järgnesid Mägi suurim tiitlipretendent Emil Silander ning Mägi ise.

Teises sõidus ei tekkinud taas võitjas kahtlust. Kullas haaras stardi järel liidrikoha enda kätte ja kuigi Jere Haavistoo üritas vastu hakata, oli meie mehe edu finišis soomlase ees ikkagi ligemale 20 sekundit. Hea sõidu tegi taas Kutsar, kes lõpetas kolmandana. Mägi püsis terve sõidu viiendal kohal ning selle positsiooniga kindlustas ta endale ka Soome meistritiitli.

Päeva kokkuvõttes kuulus MX1 klassis esikoht 50 punktiga Kullasele. Teise koha teenis 42 punktiga Kutsar ja kolmanda koha 37 punktiga Haavisto. Mägi oli 32 punktiga kuues. Sarja kokkuvõttes tuli 309 punktiga esimeseks Mägi. Teisena lõpetas meistrivõistlused 282 punktiga Silander ja kolmandana 276 punktiga Matikainen. Kullas tuli hooaja kokkuvõttes 275 punktiga viiendaks ja Kutsar 262 punktiga kuuendaks.

Päeva lõpetas superfinaal, kus esikohale heitlesid Haavisto ja Kullas. Soomlane asus stardi järel sõidu liidriks, kuid üsna pea võttis endale tuttava positsiooni sisse Kullas, kes võidukalt ka finišisse tuli. Teisena lõpetas sõidu Haavistoo ja kolmandana Kutsar.

Indrek Mägi: «Aitäh kõikidele toetajatele. See poleks ilma Teieta võimalik. Ütlen seda ikka ja uuesti! Päev oli vaimselt raske. Eilne ainuke eesmärk oligi tiitel kindlalt koju tuua. Iga meistrivõistluste võit on eriline. Kuus aastat on möödas meie viimasest tiitlivõidust. Teha seda 2021. aastal Soomes, pärast keerulist algust või üldse möödunud aastaid – veel väärtuslikum.

Märgiline on fakt, et tänasega täitus meil kümme aastat Kawasakiga. Eesti Kawasakist kogu see teekond algas, tänu millele üldse praeguse Soome tiimiga koostöö võimalikuks sai. Aitäh Rain / Motodepoo, et meie tegemisi aitad ja minusse usud. Ja veelkord. Aitäh kõikidele toetajatele, suurematele ja väiksematele – ma olen tänulik ja õnnelik.

Isa Koidu panus on siin kahtlemata hindamatu. 18 starti ja mitte ühtegi tehnilist äpardust. Lisaks kõik muu, mis ta minu jaoks igapäevaselt teeb ja teinud on. Eile pärast teist sõitu finišisse jõudes, kui tiim mind tiitli puhul õnnitles, hüüdis KRT juht kõva häälega «we will never forget this» (me ei unusta seda iial - toim.) ja see puudutas mind sügavalt. Ka mina ei unusta seda. See on olnud üks uskumatult suur tahtejõu test. Aga väärt iga sekundit.

Siit saab ainult edasi liikuda! Nüüd on vaja sihik ümber tõsta ja Läti meistrivõistluste viimaste etappide poole vaadata. Ka seal on tiitel lahtine. Hetkel kindlalt tiitlimängus sees ja istun teisel kohal! Samamoodi on lahtine koondise koosseis, kus olen üks kandidaatidest.»

Noorte 125cc klassis tuli Joosep Pärn lõpuni vaid ühes sõidus: avasõidu lõpetas ta kuuendana, mis andis päeva kokkuvõttes 11. koha.

Külgvankrite klassis läksid viimasele etapile liidrikohal Markus Normak ja Karl-Albert Kasesalu. Ajasõidus näitasid mehed kindlalt parimat ringiaega ja ka esimene võistlussõit õnnestus suurepäraselt. Stardi järel asusid Normak ja Kasesalu sõitu juhtima ning selle positsioonil ka ruudulipu alt läbi sõideti. Neile järgnesid Matti Sipalä ja Jussi Veräväinen ning Mikko ja Henri Jumppanen.

Teises sõidus võtsid stardivõidu taas Normak ja Kasesalu, kuid kuna suuri riske sõidus enam võtta polnud vaja, siis piisas ka teise kohaga «leppimisest». Sõiduvõidu rõõmu tundsid Sipalä ja Veräväineni, kolmandana lõpetasid Iiro Takalo ja Johan Grönqvist.

Normak ja Kasesalu lõpetasid päeva 47 punktiga teisena. Samade punktidega said etapivõidu Sipalä ja Veräväinen. Kolmandad olid päeva kokkuvõttes 38 punktiga Takalo ja Grönqvist.