Käsipallipere leinab – lahkus teenekas treener Eddy Leitsar

Tallinnas 1951. aasta esimesel päeval sündinud Leitsar lõpetas Tallinna Ehitus- ja Mehaanikatehnikumi ning 1981. aastal Tallinna Pedagoogilise Instituudi kehakultuuriteaduskonna. Käsipalliga alustas ta Jüri Nikitini käe all, hiljem juhendas teda Enno Karrisoo.

Tema õpilaste nimekiri moodustaks omaette raamatu, aga näiteks tänastest Eesti rahvuskoondislastest on Leitsari käe all õpetust saanud Markus Viitkar ja Armis Priskus. Tema tuntumate õpilaste nimekirja tipus on kahtlemata ka meie läbi aegade paremate naismängijate sekka kuuluvad Aive Kuusk-Rumohr ja Karin Joon-Zeiger.