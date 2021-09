Uus film kannab tööpealkirja «VFTS Film» ja esilinastus on planeeritud järgmise aasta sügisesse. Tootjafirma Sterotek Film asutaja ja linateose produtsent Eero Nõgene selgitas, et mõte teha film ühest Eesti rallispordi kuldsest kümnendist tekkis juba aastaid tagasi. Nõgene oli tuline rallientusiast juba väikese poisina, tema seinal ilutsesid plakatid vägevate VFTSide ja rallisõitjatest iidolitega. «Mõte on küpsenud kaua, 80ndad oli väga põnev ja edukas ajastu Eesti rallispordis. Kindlasti üheks indikaatoriks oli ka, et seda kuldaega ei ole siiani kajastatud,» ütles Nõgene intervjuus Postimehele.