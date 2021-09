Eesti veemotosportlastele oli nädalavahetus edukas

«Peale avariid Ukrainas tulin 3ndale etapile lootusega saada piisavalt punkte, et hõbemedalile tulla. Ajasõidus tulin Peeba järel teiseks ning esimese sõidu võitsin, samas sõidus minu suurim konkurent Victor Lubenov katkestas. See andis mulle lootust tiitel koju tuua. Pühapäeval lõpetasin teisena Peeba järgi ning taaskord konkurent Viktor katkestas. Pidin kolmanda sõidu ilma katkestamata läbi sõitma, et tiitlit kindlustada aga juhtus nii, et võitsin sõidu,» võttis Sanna Aaslav-Kaasik võistluse kokku.