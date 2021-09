KUULSUSTE HALL ⟩ Meie mees, kes valiti Euroopa parimaks korvpalluriks

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum avaldab koostöös Postimehega loo igast Eesti spordi kuulsuste halli avaliikmest – seega on tulemas 50 artiklit eelmise sajandi kõige silmapaistvamatest sportlastest ja sporditegelastest. Käesolev lugu on järjekorras 24.

Olla hinnatud parimaks mõne võistkondliku sportmängu tiitlivõistlustel – see on Eesti spordiloos ainulaadne saavutus, mille muudab käesoleval juhul veelgi erilisemaks tõsiasi, et õigupoolest võinuks Tallinna poiste hoovi- ja koolispordist võrsunud Lõssov tähtede poole pürgida teistelgi spordialadel. Harrastas ta ju edukalt erinevaid sportmänge ning on teadaolevalt üldse ainus, kes tulnud Eesti meistriks kolmes tuntumas käte abil mängitavas pallimängus – käsi-, korv- ja võrkpallis.