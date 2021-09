Eestis avati korvpalliakadeemia, mis on alternatiiv Audentesele ja välismaale minekule

Rapla Korvpallikooli renoveeritud pallimängusaal on hubane ning seal on hea mängida. FOTO: Rapla Korvpallikool/Siim Solman

Oleme aastakümneid harjunud, et noortele pakub head kooli ja spordi ühendamise võimalust Audentes, mis varem on kandnud ESG ja TSIKi nime. Eelkõige idapoolsete maakondade noortele lõi mõne aasta eest Iisakul hea võimaluse Reinar Hallik oma korvpallikooliga, kuid vähem on teada, et samasugune võimalus on ka Raplas.