Viimases geimis murdunud Läti sai valusa kaotuse

Hea hoog kanti edasi ka kolmandasse geimi, kus slovakkidele ei jäetud mingeid võimalusi ja nopiti kindel 25:13 võit. Neljandas geimis tegi Slovakkia tugeva alguse ja kiirelt mindi 9:3 juhtima. Selle edu toel võeti ka 25:19 geimivõit.

Otsustavas vaatuses läksid slovakid 6:1 juhtima ja lätlasi enam lähedale ei lasknud. Lõpuks võideti see 15:7 ja võeti turniiri esimene võit.

Eesti jaoks on see hea, sest esimesena vaadatakse paremusjärjestust koostades võite. Kui homme õnnestub võita Horvaatiat ja keegi Prantsusmaad ega Saksamaad hammustada ei suuda, tooks see Maarjamaa koondisele edasipääsu kaheksandikfinaali.