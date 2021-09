Lõuna-Ameerika suurima jalgpallimatši «kangelasteks» kerkisid terviseametnikud

Pärast avavilet tundus kõik minevat õiget rada mööda. Koondised astusid võistlustulle, kuid pärast viit minutit kõlas kohtuniku vile ja väljaku kõrval läks kõvaks sagimiseks. Esialgu ei saadud aru, milles probleem oli. Argentina mängijate juurde tormasid Brasiilia terviseametnikud, kes teatasid, et kõik mängumehed polnud olnud oma dokumente esitades ausad.

Jutt käis neljas jalgpallurist, kes kõik mängivad Inglismaa kõrgliigas. Need olid Emiliano Buendia, Emiliano Martinez (mõlemad Aston Villa), Giovani lo Celso ja Cristian Romero (mõlemad Tottenham Hotspur), kes jätsid koroonaankeedil märkimata, et on viimase kahe nädala jooksul viibinud Suurbritannias. Viimased kolm kuulusid ka Argentina algrivistusse, kuna nende teada oli kogu paberimajandus korras.