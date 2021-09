FIFA president Brasiilia - Argentina mängul toimunud skandaalist: see oli segane

Mõni minut pärast mängu algust otsustasid sellesse sekkuda Brasiilia terviseametnikud, kes tormasid väljakule ning süüdistasid Argentina koondislasi selles, et nad on oma koroonaankeedis valeinfot jaganud.

Nii-öelda patustajateks olid Inglismaa jalgpalli kõrgliigas pallivad Emiliano Buendia, Emiliano Martinez (mõlemad Aston Villa), Giovani lo Celso ja Cristian Romero (mõlemad Tottenham Hotspur), kes jätsid koroonaankeedil märkimata, et nad on viimase kahe nädala jooksul viibinud Suurbritannias.

FIFA president Gianni Infantino tunnistas, et pandeemia tekitab kõigile väljakutseid. «Nägime, mis juhtus Brasiilia ja Argentina, kahe Lõuna-Ameerika kõige uhkema tiimi, vahel. Mõned ametnikud, politseinikud ja julgeolekutöötatajd tulid väljakule paar minutit pärast avavilet, et mõned mängijad minema viia. See oli segane, aga peame selliste väljakutsetega, mida koroonakriis toob, hakkama saama,» vahendas Reuters tema sõnu.