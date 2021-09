Hamilton ülistas Mercedesest lahkuvad Bottast: mul on olnud nauding sinuga koostööd teha

Hamilton ja Bottas on Mercedeses sõitnud viimased viis aastat. Üheskoos on moodustatud ideaalne tandem, mis võitnud järejest juba neli MM-tiitlit nii sõitjate kui ka meeskondlikus arvestuses. Bottas tõi meeskonda selgelt rahu, kuna eelnevalt olid seal heidelnud Nico Rosberg ja Hamilton üksteisega raksu läinud.

Hamilton ei jätnud ka Bottast kiitmast, kui saabus teade, et soomlane tõesti meeskonnast lahkub. «Ta on olnud minu parim meeskonnakaaslane ning mul on olnud nauding ja au temaga koostööd teha,» alustas Hamilton.