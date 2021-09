Ralliportaal: Jaapani asemel jagatakse MM-tiitlid taas Monzas

«Jaapani ralli ärajätmine oli paratamatu. Eks korra olid õhus jutud, et olümpiamängude toimumisega võiks ka rallit sõita, kuid see polnud lihtsalt võimalik. Muidugi on kahju, sest jaapanlased on väga palju vaeva näinud. Jaapan tuleb siiski tagasi MM-sarja. See juhtub kindlasti, sest WRC jaoks on see tähtis,» sõnas allikas Dirtfishile.