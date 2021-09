Kommentaariumis peatreenerit kritiseerinud Šapovalov visati koondisest välja

Peatreeneri Martin Reimi sõnul polnud Šapovalov koosseisus, sest ta pole meeskonnamängijaga. Reim oli Tallinna Legioni ründaja suhtes kriitiline juba kaks päeva tagasi peetud maavõistluses, kus Eesti kaotas samale vastasele 0:2. Siis vahetas peatreener ründaja välja poolajapausil ning kritiseeris teda ka Soccernetile antud kommentaaris.

Kuid Šapovalov ei jäänud võlgu ning kirjutas uudise alla kommentaari, milles nimetas Reimi nõrgaks treeneriks. Reim ütles Soccernetile, et teda see kommentaar otseselt ei häirinud, kuid ometi polnud 18-aastast tulevikulootust täna koosseisus.

«Kõige tähtsam on meeskond ja siis tuleb igaühe individuaalne eesmärk – see peab ühtima meeskonna omaga. Kurb, kui see nii pole. Tean väga hästi tema kvaliteediomadusi, aga muu asi kaalub selle üle,» selgitas Reim Šapovalovi puudumist.

«Seda teemat on temaga piisavalt räägitud. Mitte ainult minu, vaid ka teiste treenerite poolt. Neljasilmajutt või võistkonna ees rääkimine lihtsalt ei mõju. Tegin sellise käigu, et võta või jäta. Kui ütlen meeskonnale, et meeskond on number üks ja keegi käitub vastupidiselt, siis see ei ole aus teiste suhtes,» jätkas Reim ning lisas, et praeguse suhtumisega pole Šapovalovil võimalik A-koondisesse murda.

Peatreeneri sõnul on erinevad treenerid püüdnud Šapovaloviga rääkida neli aastat, kuid juttudel pole olnud mingisugust mõju. «Meil ei ole enam aega, et äkki ta tahab järgmine kuu meeskonnaga teha või siis äkki ei taha. Mul on vaja ainult mängijaid, kes on nõus kõigeks. See on sama nagu orkestris ütleks viiuldaja poole loo pealt, et ma neid noote nüüd ei tõmba, aga natukese aja pärast mängin edasi. Võimatu.»