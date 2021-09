Keel ja Läti napsasid tippmeeskonnalt geimi: kui pingeid pole, osatakse midagi teha küll

Pärast bravuurikat starti said lõunanaabrid kaks väga valusat hoopi. Alustuseks kaotati laupäeval 2:3 Horvaatiale, kaks päeva hiljem sama skooriga Slovakkiale. Need mängud võinuks ka vabalt teistpidi minna. Nüüd ei sõltugi Läti saatus vaid neist endist (eeldusel, et homme viimases mängus olümpiavõitjat Prantsusmaad ei alistata).

«Hakkame vahepeal poliitikuks! Valimised on tulemas. Väga tore oleks, kui Eesti ja Läti mõlemad edasi pääseks. See tähendaks, et Läti suudaks homme võita Prantsusmaad,» muigas Keel, kes usub raudkindlalt, et Eesti saab Horvaatiast jagu.