Horvaatia võidu peaarhitektil on Eestiga omapärane seos

«Ma olen superõnnelik ja superemotsionaalne,» sõnas 31-aastane Žukovski pärast mesimagusat võitu. «Me ei andnud alla, vaid tegime 0:2 kaotusseisu jäädes suure tagasituleku. Uskusime oma võitu lõpuni välja. See oligi meie võidu võti. Soovin lihtsalt tänada kõiki oma meeskonnakaaslasi – olen nende üle tõeliselt uhke!»

«Tegime mõned muudatused mängu keskel,» jätkas Valgevene juurtega sidemängija. «Saime täna pingilt palju abi. See aitas kaasa ja oleme nüüd väga suure tõenäosusega alagrupist edasi. Ent ma sooviksin ka tänada Eestit, sest atmosfäär saalis oli suurepärane. Meid on siin läbi turniiri väga hästi koheldud.»

Žukovskit seob Eestiga sealjuures rohkem kui keskmist EMil mängivat võrkpallurit. Tema ema ja isa on nimelt lõpetanud Tartu ülikooli ja töötavad täna Horvaatias spordiarstidena. «Eestist on saamas minule eriline paik. Minu vanemad õppisid Tartus ja mullegi on alati meeldinud siin käia. Mulle meeldib Tallinn ja Eesti toit. Näiteks kartul!» lõpetas Žukovski muige saatel.