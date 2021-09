Rootsi sprinditäht võib Pekingi olümpialt eemale jääda

21-aastane rootslanna vigastas möödunud hooajal karmi kukkumise järel õlga. Kuigi alguses loodeti, et ta on tänavuseks hooajaks tagasi tippvormis, siis taastumine on mõjunud raskelt ja nüüd peab Svahn minema noa alla.

«See ei ole hea aeg, aga olen jõudnud punkti, kus operatsioon on ainuke võimalus probleemist lahti saada. See olukord on keeruline ja soovimatu, aga samal ajal saan sellest motivatsiooni. Teen kõik, et tagasi tulla ja olla veelgi tugevam,» vahendas ABC Nyheter rootslanna sõnu.