Michael Schumacheri abikaasa jagas vormelilegendi kohta infot

Schumacheri dokumentaalfilm on spordisõprade aasta üks oodatumaid filme, sest seal lubatakse avaldada uusi detaile tema tervisliku seisundi kohta. Ometi on juba praeguseks mingit infot välja lekkinud.

Prantsusmaa väljaanne Tele-Loisirs sai sellele ligipääsu ja avaldas mõned lõigud, mida Schumacheri naine filmis rääkis. «Ma ei ole kunagi süüdistanud jumalat selles, mis juhtus. See oli lihtsalt halb õnn ja võinuks kõigiga juhtuda. Muidugi igatsen teda iga päev, aga ma ei ole ainuke. Tema lapsed, pere, isa – kõik on tema ümber ja igatsevad Michaelit. Aga Michael on siin. Ta on teistsugune, aga ta on siin,» rääkis Corinna Schumacher.