Bottase tiimikaaslaseks Alfa Romeos võib saada Vipsiga tiitli eest heitlev hiinlane

Kui Bottase koht tiimis on mitmeks hooajaks kindel, siis tema tiimikaaslase osas hetkel selgust pole. Suure tõenäosusega ei jätka seal itaallane Antonio Giovinazzi. Ühe sõitjana pakutakse hollandlast Nyck de Vries'd, kes on Formula E valitsev maailmameister. Samas Itaalia meedias pakutakse välja üllatusmeest.

Nimelt kirjutab RMC Motori reporter Paolo Ciccarone, et Alfa Romeo võib käed lüüa hoopis 22-aastase hiinlase Guany Zhouga. Lisaks sellele, et Alpine'i noorteakadeemiasse kuuluv vormelipiloot heitleb F2-tiitli eest muuhulgas ka meie mehe Jüri Vipsiga, on tal ka rahakad toetajad. Ciccarone sõnul võiks ta meeskonda tuua umbes 30 miljonit eurot.