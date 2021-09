Jüri Vipsi võimalused saada 2022. aastal Red Bulli varusõitjaks suurenesid oluliselt

Vaadates Red Bulli noorsõitjaid, siis võiks 2022. aastal F1 etappidel varusõitjaks saada just Vips. Eesti parim vormelisõitja on seda rolli eelmisel hooajal kahel etapil täitnud ning on osalenud ka noorsõitjate testipäeval.

2022. aastaks on F1 meeskondades ametlikel andmetel veel kaks vaba kohta. Alfa Romeosse on kinnitatud Valtteri Bottas, kuid tema tiimikaaslane on lahtine. Aston Martinis hõivab ühe vormeli Sebastian Vettel, ent teine piloot on veel teadmata.