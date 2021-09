Spordi lühiuudised: Hundi uus võimalus, Katsuta õnnetu saatus

Hiljuti Arizona Cardinalsist hundipassi saanud Margus Hundile (pildil) ulatas väikese õlekõrre Chicago Bears. Ameerika jalgpalli spetsialist Aaron Wilson teatas, et tiimiga harjutavad kolm kaitsemängijat, lisaks Hundile Damion Square ja Josh Mauro. Portaali Bleacher Nation andmetel on Bearsi tagaliin õhuke ja seal pole eriti kogenud mängijaid. Õhus püsib võimalus, et praegu tiimi juures viibivad kaitsjad liigutatakse treeningkoosseisu. Sealt on neid võimalik kaheks NFLi mänguks edutada põhirivistusse, lisamata neid kohustuslikku 53-mängijalisse nimekirja.