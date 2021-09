Alles see oli, kui suurem osa Euroopa jalgpalliüldsusest eesotsas maailmajao vutiliiduga (UEFA) pidi lööma tagasi Superliigat luua üritanud klubide putši. See õnnestus, kuid nüüd on eurooplaste kallal järgmine ründaja, seekord maailma jalgpalliliit (FIFA) – sooviga hakata MMi korraldama iga kahe aasta tagant.