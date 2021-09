Mängusangariks kerkinud Karl Jakob Hein: sellised mängud teevad minu töö nauditavaks

Omale tuntud viisakuse ja rahulikkusega võttis Hein kohtumise kokku järgmiste sõnadega: «Saime lõpuks punkti kätte ja see on positiivne. Pärast Belgia mängu, kus võtsime ise viis palli võrgust välja, oli hea, et punktiarve sai nullimänguga avatud.»

Hein pidi eriti teisel poolajal mitmel puhul Eesti halvimast päästma. Kokku sooritati tema väravale koguni 19 lööki, millest kuus ka raamidesse lendasid. Ohtlikumad tulid nendest Walesi koondise tähtmängija Gareth Bale'i jalast või peast, kuid eestlane ei kohkunud kordagi.

«Tegin tõesti väga palju tõrjeid, kuid see on minu töö. Selle nimel me väravavahid olemegi. Vajadusel peame ja saame meeskonda elus hoida. Sellised mängud teevad selle töö nauditavaks,» lausus Hein, kes tunnistas lõpuks, et parimaks tõrjeks hindab ta Bale 4-5 meetrilt tehtud pealöögi ära võtmist.

Kohtumise käigus rünnati Heina väga palju ning mitmel korral lendasid Walesi ründajad ka talle viiekastis sisse. Eesti koondise esikinnas sellest ennast häirida ei lasknud. «Kui waleslased otsustasid, et soovivad mulle sisse lennata ja haiget saada, siis see on nende soov. Viiekast on minu oma ja nii lihtsalt on,» lausus enesekindel Hein, kes ei pannud isegi tähele, et Walesi publik teda kohtumise käigus vilekooriga saatis.

Sarnaselt teistele koondislastele läheb ka Hein nüüd tagasi koduklubi juurde. Seni pole tal õnnestunud Londoni Arsenalis veel platsile ametlikus mängus astuda, kuid eestlane teab, et teda jälgitakse.