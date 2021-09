Eesti jalgpallikoondise peatreener: peame olema tänase tulemuse üle uhked

Eesti koondis läks Walesi vastu julge taktikaga mängima. Ründeliinis alustati kahe mehega ning lootsi sõnul saadi sellega edukalt hakkama. «Proovisime kahe ründajaga mängida. Me saime esimesed 60 minutit hästi hakkama. Viimased pooltundi läksid keeruliseks, kuid sellistes mängudes vajame väravavahi abi. Me küll olime raskustes, kuid meeskond tegi endast kõik. Vajasime küll õnne, aga see käib selle juurde,» kostis Häberli.

Septembrikuistes valikmängudes pidi Eesti võõrustama Belgiat ning seejärel külla sõitma Walesile. Seega on punkt nendest mängudest väga positiivne tulemus, nõnda arvas ka Häberli. «Olen tulemusega nendest kahest mängust kindlasti rahul. Peaksime olema uhked selle üle,» jätkas peatreener.

Täiesti rahule Häberli siiski ei jäänud. Lõpuks läks kohtumine väga närviliseks ning see oli ka oodatav. «Jäime surve alla, kuna mängijad hakkasid väsima. Wales ka riskis palju. Me suunasime jõudu äärtele, kuid nad suutsid survet jätkata. Ma ei teadnud ka täpselt, mis mängijad peavad lõpuni vastu. Vahetused tõid ka elevust, sest teenisime võimaluse lõpus ka skoorida,» tõdes Häberli.

«Me räägime kõik olukorrad hiljem lahti. Me tegime küll vigu, kuid sel tasemel on see normaalne. Pärast tuleb lihtsalt analüüsida ja tulevikus veel vältida.»