Jalgpallikoondise kapten Konstantin Vassiljev: ka Walesi publik tunnustas meid aplausiga

Punkt võõrsilt Walesi on Eesti koondise jaoks hea tulemus. Mängupildiga siiski Vassiljev rahule ei jäänud. «Ei tea, kas suurepärane mäng, aga tulemus on hea. Võõrsilt Walesi vastu punkt on hea. Mänguliselt võinuks paremini vastu saada. Suur pingutus kõikidelt ja hea on punktiga koju sõita,» alustas keskväljamootor.

Walesis tervitas jalgpallureid väga häälekas publik. Vassiljev tunnistas, et see pigem kannustas neid veelgi paremini mängima. «Walesi fännide ees pole keeruline mängida. Sellises õhkkonnas mängimine on nauditav ja võtame seda lisamotivatsioonina. Siin Briti saartel hinnatakse töökust ja hingestatust. Nad andsid ka meile lõpus aplausi ning fännidele see mäng meeldis.»

Pärast kohtumist polnud Vassiljev kiitusega kitsi ka Karl Jakob Heina suunas, kes päästis Eesti koondist väga mitmes olukorras. «Selleks ta meil väravas mängibki, et kastaneid tulest välja tuua. Ta on meie viimane lootus, kes mängis täna väga hästi ja väärib eraldi kiitust.»

Kui kaitses pingutasid eestlased väga ennastsalgavalt, siis rünnakutel liiga palju käike ei leitud. Siiski tekkisid olukorrad, mis võinuks Eestile ka kolm võidupunkti koju tuua. Kokkuvõttes Vassiljev rünnakuga rahule ei jäänud.

«Ei suutnud rünnakutel leida käike ette. Ei saanud palli sinna püsima. Võimalusi oli küll vähe, aga oleme sellises faasis meeskonnaga, kus peame igas elemendis veel edasi minna. Muidugi tahaks, et võõrsil oleks rohkem võimalusi. Minul ja Mattias Käidil oli võimalus, mis võiks heal päeval võiks ka sisse kukkuda. Kui soovime edasi punkte teenida, siis peame rünnakut parandama.»