Walesi peatreener kiitis Heina: ta tegi mõned suurepärased tõrjed

Page’i sõnul alustas Wales kohtumist säravalt ning neil avanes võimalus skoorida juba esimesel minutil, ent seda võimalust ei kasutatud ära. «Minevikus oleme leidnud võimalusi mängu võitmiseks, aga seekord mitte. Nende väravavaht tegi mõned suurepärased tõrjed. Meil oli piisavalt võimalusi, et kohtumine võita,» kiitis ta Eesti 19-aastast väravavahti Karl Jakob Heina.

Treeneri sõnul maitseb viigipunkt Eestiga nagu kaotus. «Kuid meil on ka palju positiivset, mida kaasa võtta. Peame lihtsalt olema võimaluste realiseerimisel täpsemad. Sellised mängud tuleb võita. Belgia lõi väravaid lõbu pärast, seega peame olema rünnakul halastamatud. See on ka ainus asi, mis mind õhtust häirima jäi,» ütles Page.

Ka Walesi kapten Gareth Bale tunneb, et koondis liigutas palli hästi ning ohustas pidevalt Eesti väravat, kuid seekord polnud õnn nende poolel. «See oli üks nendest õhtutest, kus me ei kasutanud võimalusi ära. Me pole pikka aega juba nii palju võimalusi tekitanud. Mõned neist olid 100-protsendilised,» sõnas ta.

MM-valikturniiril juhib E-alagruppi Belgia, kes on kuue mänguga kogunud 16 punkti. Nii Tšehhil kui ka Walesil on koos 7 punkti, kuid Wales on pidanud ühe mängu vähem ehk neli kohtumist.