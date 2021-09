Nelis-Naukas: Novosjolov sai minu elutöö eest 65 000 eurot

Tokyo olümpialt pronks- ja kuldmedali võitnud Lehis vastas saates «Hommik Anuga» eitavalt küsimusele, kas Nelis-Naukas on talle medalite puhul õnne soovinud. Seejärel tunnistas ta, et ei soovinud ka ise endisele treenerile 60. aasta juubeli puhul õnne, vahendab ERR Sport .

Eile tegi Nelis-Naukas Facebooki postituse, mille juurde lisas ekraanitõmmise Lehisele saadetud õnnitlussõnumist. «Keda huvitab, võib vaadata «Hommik Anuga». See on vale. Näete, et tegin seda. Tänuks 16 aasta pikkusele tööle sain null senti treenerile ette nähtud preemiast. Erinevalt temast andsid Erika Kirpu ja Irina Embrich oma esimesele treenerile pool preemiast… Novosjolov sai minu elutöö eest (16 aastat vs. 2 aastat) 65 000 eurot,» kirjutas ta.