Tartu Ülikooli korvpallimeeskond kohtub Itaalias Drelli koduklubiga

Laupäeval, 11. septembril kell 18 pannakse pall mängu Tartu ja Pesaro kohtumises. Mullu Itaalia meistriliiga 12. kohal lõpetanud Pesaro on pidanud mitmeid hooajaeelseid kontrollmänge ning Drell on neis tõusnud kandvasse rolli. Hiljuti osales meeskond kontrollturniiril Horvaatias, kus poolfinaalis võideti Ljubljana Cedevita Olimpija 109:105, ent finaalis kaotati Zagrebi Cibonale 51:80. Pärast seda mängis Pesaro ka Brindisiga ning kaotas 65:69.

Pühapäeval, 12. septembril mängivad tartlased võõrustaja New Basket Brindisiga. Mullu Itaalia Serie A põhiturniiri teisel kohal lõpetanud Brindisi on mänginud kaks kontrollmängu. Esimeses jäädi alla Virtus Segafredo Bolognale 72:92, ent kaks päeva hiljem alistati Pesaro 69:65. Tartu ja Brindisi kohtumisele antakse avavile pühapäeval kell 18.

Pärast Itaalia reisi osaleb Tartu Ülikool järgmisel nädalavahetusel ka Tallinna karikavõistlustel. Reedel kell 20 mängitakse Rakvere Tarvaga poolfinaal ja järgmisel päeval on kohamäng kas Tallinna Kalev/TLÜ või TalTechi vastu.

Paf Eesti-Läti liiga hooaega alustavad tartlased võõrsil mänguga LU vastu ja seda laupäeval, 2. oktoobril. Esimese kodumängu aeg on hetkel veel lahtine. Samuti on lahtised esimesed Paf Superkarika mängud, kus kaheksandikfinaali vastane tuleb Tartule paarist G4S Noorteliiga vs. BC Torm.