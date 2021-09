Kas õige pale hakkab paistma? Taliban keelustab naiste sportimise

Kultuurikomisjoni asejuht kinnitas, et mehed võivad sportimisega jätkata nagu varem. Ometi on Afganistani kriketimeeskonna tulevik küsimärgi all, sest rahvusvaheline kriketiliit nõuab oma liikmetelt, et neil oleks ka naiste koondis. Wasiqi sõnul ei ole nad selliseks kompromissiks valmis – naised tohivad kodust lahkuda vaid siis, kui vaja, näiteks poodi minekuks.