Mis jäi meid ikkagi 1/8-finaalist lahutama? Mõni ütleks, et kaks punkti, sest otsustavas kohtumises Horvaatia vastu juhtis Eesti neljandas geimis 23:22, ent ei suutnud sellest kinni hoida.

Veidi lihtsam vastus oleks üks geim. Kui see tulnuks kohtumises Horvaatiaga olnuks meie kahe võiduga alagrupis kolmandad. Võib ka väita, et ühest geimist piisanuks meile avamängus Läti vastu, sest siis saanuks me ikkagi tabelisse ühe silma juurde ning olnuks lõunanaabritega ühe pulga peal. Tõsi, geimide vahe soosinuks ikkagi Avo Keele hoolealuseid, ent äkki kulgenuks ülejäänud kohtumises siis samuti teistmoodi.