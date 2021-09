Kasahstani koondise kangelaseks tõusnud jalgpallur andis positiivse dopinguproovi

Kahes järgnevas kohtumises Soome ja Bosnia ja Hertsegoviina vastu Valiullinit enam koosseisus ei olnud. Kuigi algselt polnud põhjus selge, siis nüüdseks on selgunud, et 27-aastane poolkaitsja andis positiivse dopinguproovi. Aine, millega ta patustas, pole hetkel teada.

Hetkel pole selge, milline dopinguga patustanud Valiullini saatus on, kuid Ukraina mängu tulemust seetõttu tühistama ei hakata. Nimelt näevad FIFA eeskirjad ette, et ühest tiimist peab vähemalt kaks mängijat andma positiivse dopinguproovi, et tulemusi hakataks üle vaatama.