Ametlik: Austria võimud palusid Veerpalu juhtumis Eesti kohtu abi

Menetluses Andreas Veerpalu vastu peaks istung Austrias toimuma 15. oktoobril. Selleks, et vältida sarnast asjade kulgu nagu juhtus Andrus Veerpaluga, kus olümpiavõitja 30. augustil Austriasse ei ilmunud, palusid Austria võimud eestlaste abi.

Nüüd on kohtudokumendid saadetud ka Eestisse. «Austria kohus on saatnud elukohajärgsesse kohtusse, milleks on Tartu Maakohtu Valga kohtumaja, kohtudokumendid. Kohtule esitatud kirjas palub Austria kohus abi kohtukutse kättetoimetamiseks,» lausus Tartu Ringkonnakohtu pressinõunik Annett Kreitsman Postimehele.