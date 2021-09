Eesti rattur jõudis EMil teise kümnesse

Reedel on EM-il kavas nais- ja meesjuunioride ning kuni 23-aastaste naiste grupisõidud. Kell 10 algaval meesjuunioride grupisõidus on eestlastest joonel Aaron Aus, Henry Grünberg, Madis Mihkels, Romet Pajur ja Frank Aron Ragilo ning kell 14.50 algaval naisjuunioride grupisõidul on eestlastest stardis Kirke Reier, Laura Lizette Sander ja Elina Tasane.