Saksamaa jalgpallitäht on karmide süüdistustega kohtus

BBC Sport kirjutab, et 33-aastast Boatengi süüdistatakse kahe lapse emale, kelle nimeks kohtutoimikutes on Sherin S, vigastuste tekitamisel, kui puhkusel tülli mindi. Ametlikult süüdistatakse teda tahtliku kehalise vigastuse tekitamises.

Jalgpallitäht on süüdistused ise tagasi lükanud, kuid kui kohus peaks leidma, et ta on kuriteo korda saatnud, ähvardab teda kuni viieaastane vangistus.