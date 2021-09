Tänavused USA lahtised meistrivõistlused on pakkunud palju üllatusi, kuid nendest enim võib rahumeeli esile tõsta Emma Raducanut. Pole just väga palju spordisõpru, kes oleks temast enne tänavust hooaega midagi teadnud, kuid pärast aasta viimast slämmiturniiri on tema nimi paljude inimeste huulil.