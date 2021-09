Spordi lühiuudised: Põhja-Korea olümpiakeeld, Saksamaa koondise ehmatus

Põhja-Koreal keelati olümpiamängudel osalemine

Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) ei luba Põhja-Koreal osaleda 2022. aasta Pekingi taliolümpial. ROK peatas Põhja-Korea olümpiakomitee liikmesuse, sest nad jätsid Tokyo olümpiale tulemata. Karistus kehtib 2022. aasta lõpuni. Põhja-Korea sportlastel on võimalik olümpial osaleda vaid olümpialipu all võisteldes. «Oleme kogu aeg öelnud, et sportlased ei peaks ametnike valede otsuste tõttu kannatama. Seega jätsime ukse lahti nendele sportlastele, kes peaksid koha taliolümpiale lunastama,» ütles ROKi president Thomas Bach. Ühtlasi jääb Põhja-Korea mõneks ajaks ilma ROKi rahalisest toetusest.