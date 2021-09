Venno negatiivse turniiri positiivsest poolest: fännid olid super ja noored said karastust

«See, mis tribüünidel toimus, oli kindlasti ülipositiivne. Eks oodata oligi, et seal on elavad inimesed ja see oli väga tore. Positiivne on ka see, et noored said ka päris suure karastuse sellise publiku ees mängimisega. Sellest saavad nad ainult julgust ja kogemusi juurde,» jätkas Venno, ega hakanud hetkel ütlema, kas tegemist oli tema viimase mänguga Eesti koondise särgis.